Ermenistan AB üyeliği için ilk adımı attı!

Ermenistan Parlamentosu, ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin başlatılmasına dair yasa tasarısını onayladı. AB üyeliği için atılacak ilk adım, kabine tarafından alınan karardan sonra parlamento tarafından da kabul edildi.

Oy oranı 64'e 7 şeklinde gerçekleşti

"Ermenistan’ın Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinin Başlatılması Hakkında" olan yasa tasarısı, ikinci ve son okumada kabul edildi. Yasa tasarısının birinci okumasının ardından yapılan düzenlemeyle, 64 milletvekili "evet", 7 milletvekili ise "hayır" oyu kullandı.

Ermenistan Bakanlar Kurulu, yasa tasarısını 9 Ocak’ta onaylayarak parlamentoya göndermişti. Parlamento, 12 Şubat'taki oturumda tasarının birinci okumasını gerçekleştirmişti. Ayrıca, yasa tasarısının kabul edilmesi için sivil toplum kuruluşları tarafından 60 bin imza toplanmıştı.