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Ermenistan-Azerbaycan hattında çatışma

Azerbaycan ordusundan bir asker çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Ermenistan-Azerbaycan hattında çatışma
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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker hayatını kaybetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşle Cabbar Zeynalov isimli askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakanlık yetkilileri, askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini iletirken, cephe hattında yaşanan provokasyonun sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

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