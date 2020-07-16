Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma yeniden alevlendi

16 Temmuz 2020

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ermeni güçler bu sabah Tovuz ilindeki Azerbaycan mevzilerine saldırdı. Ermenistan ordusu Tovuz'un Ağdam, Dondar Kuşçu ve Vahitli köylerini büyük çaplı silahlar ve havan toplarıyla ateşe tuttu. Açıklamada siviller arasında can kaybının olmadığı bildirildi.

Bölgede çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin ek bilgilerin daha sonra verileceği aktarıldı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Azerbaycan tarafından yapılan sızma girişiminin engellendiği, yaşanan çatışma sonrası Azerbaycan güçlerinin geri çekildiği savunuldu. Ermenistan'dan daha önce yapılan açıklamada da, 12 Temmuz'dan itibaren Azerbaycan'a ait 13 İHA'nın düşürüldüğü iddia edildi.

12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunulmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.