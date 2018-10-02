ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C
  • Haberler
  • Dünya
  • Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa edeceğini açıkladı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa edeceğini açıkladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, talimatı doğrultusunda birçok bakan ve valinin görevden alınmasının ardından istifa edeceğini açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa edeceğini açıkladı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Müreffeh Ermenistan" partisi valileri ve Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) Partisinden bakanlarının görevinden alınması talimatı vermişti.

Paşinya'nın bu kararı sonrasında yüzlerle protestocu, parlamento binasına akın ederek Paşinyan'ın kendisinin istifa etmesini talep etti. Bunun üzerine, Paşinyan, "Bakanların ve valilerin görevden alınma kararı yürürlüğe girdiğinde, istifa edeceğim" diye açıklamada bulundu.

Kaynak: İHA

Son dakika ermenistan

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.