Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Türkiye'ye tarihi ziyaret

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 20 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı.

"Bölgesel tüm konular ele alınacak"

Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın 20 Haziran Cuma günü Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Ziyaretin Erdoğan'ın davetiyle gerçekleşeceğini belirten Simonyan, "(Görüşmede) Bölgesel tüm konular ele alınacak. Bu tarihi bir ziyaret. Çünkü bu, bir Ermeni liderin bu düzeydeki ilk ziyareti olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişki yok

Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkiler bulunmazken, 1993'ten bu yana iki ülke sınırları da kapalı durumda. Taraflar, 2022 yılından bu yana ikili ilişkilerin normalleşmesi amacıyla özel temsilciler aracılığıyla temaslarını sürdürüyor.

İlk temas 14 Ocak 2022'de Moskova'da gerçekleşmişti. Bu sürecin önemli adımlarından biri, 1 Temmuz 2022'de Viyana'da yapılan görüşmede atılmıştı. Bu görüşmede, üçüncü ülke vatandaşlarının kara sınırını kullanabilmesine ve doğrudan kargo uçuşlarının başlatılmasına yönelik uzlaşma sağlanmıştı.