Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kötü hava koşulları nedeniyle acil iniş yaptı. Söz konusu haberi Paşinyan kişisel sosyal medya hesabından duyurdu. Paşinyan, "Şimdi yolculuğumuza araçla devam ediyoruz" diye yazdı.
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter, kötü hava koşulları nedeniyle Vanadzor'a acil iniş yaptı.
Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kötü hava koşulları nedeniyle helikopterimiz Vanadzor'a acil bir iniş yaptı. Şimdi yolculuğumuza araçla devam ediyoruz. Herkese iyi günler diliyorum" diye yazdı.