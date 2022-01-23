Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ülkesinde çeşitli siyasi sorunlar olduğunu ve bunlarla mücadele edebilmek için gerekli araçlara sahip olmadığını belirterek, istifa ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı olarak iç ve dış sorunları çözecek anayasal güce sahip olmadığını kaydeden Sarkisyan, bazı siyasi grupların da kendisini ve ailesini hedef aldığını aktardı.

Söz konusu nedenlerden ötürü sağlığının da olumsuz etkilendiğinin altını çizen Sarkisyan, “Uzun süre düşündüm ve dört yılın ardından cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etme kararı aldım. Bu karar duygusal değil, belli bir mantık çerçevesinde alınmıştır.” ifadesini kullandı.

2018'de cumhurbaşkanı seçilen Sarkisyan’ın görev süresi 2025’te doluyordu.