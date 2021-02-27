Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Paşinyan'a ret

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, darbe girişiminden sorumlu Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanları görevden almayı reddettiğini açıkladı.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımlamıştı.

Ermenistan’daki yerel medyada çıkan haberlere göre, Genelkurmay Başkanı dahil bütün üst düzey komutanlar, Paşinyan’ın istifası için bildiri imzalamıştı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırmıştı. Daha sonra da Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanları görevden aldığını açıklamıştı.