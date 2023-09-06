Ermenistan ile ABD'den ortak askeri tatbikat

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Uluslararası barış gücü misyonlarına katılım için hazırlık çerçevesinde Ermenistan ve ABD 11 Eylül'den 20 Eylül'e kadar Ermenistan'da 'EAGLE PARTNER 2023' isimli ortak askeri tatbikat düzenleyecek" denildi.

Açıklamada tatbikatın amacının Ermenistan'ın birliklerini uluslararası barış gücü misyonlarına hazırlamak olduğu belirtilirken, tatbikatlarda Ermenistan ve ABD'den kaç askerin yer alacağı bilgisi yer almadı.

Bölgede Rus askeri de var

Ermenistan'da askeri üssü bulunan Rusya, kendisini 1991 yılına kadar Sovyetler Birliği'nin parçası olan Güney Kafkasya bölgesinde önemli bir güç olarak görüyor.

Rusya, Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2020 yılında çıkan ikinci savaşı sonlandıran barış anlaşmasının devamını sağlamak için bölgede barış gücü tutuyor.

Rusya'yı eleştirmişti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, haftasonu İtalya'nın La Repubblica gazetesine Rusya'nın Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki "saldırganlığı" karşısında Ermenistan'ın güvenliğini garanti altına alamadığını söylemişti.

Paşinyan, Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle Ermenistan'ın güvenlik ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtmişti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise dün Paşinyan'ın açıklamalarına katılmadığını söyleyerek "Rusya bu bölgenin ayrılmaz bir parçası. Rusya, bölgedeki durumu istikrarlı hâle getirme konusunda tutarlı ve oldukça önemli rol oynuyor. Bunu yapmaya devam edecek" dedi.