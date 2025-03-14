Ermenistan lideri Paşinyan'dan dikkat çeken örnek: En çok beğeni Erdoğan'la toplantıya geldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’den bir gazeteci grubuyla başkent Erivan’da bir araya geldi. Paşinyan, Türkiye-Ermenistan ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

T24’ten Barınç Yinanç’ın aktardığına göre; Paşinyan, Ermenistan ile Türkiye ilişkilerinde somut sonuçlar alındığını ifade ederken, “Ben siyasi irade görüyorum, ancak önemli olan bu siyasi iradenin karşılıklı olarak gelişmeye devam etmesidir” şeklinde konuştu.

Facebook'tan gelen like'lar...

Nikol Paşinyan normalleşme sürecinin toplumdan gördüğü ilgiyi Facebook’tan aldığı ‘like’larla anlattı:

* New York’ta farklı ülke liderleriyle toplantılar yaptığımda ve bu toplantılarla ilgili küçük kesitleri Facebook sayfamda paylaştığımızda, dönüş yolunda sosyal medya kullanıcılarımız arasında en çok paylaşılan, en çok izlenen, en çok beğenilen toplantının Türkiye Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşme olduğunu fark ediyorum. Bakıyorum ve şaşırıyorum.

* Şimdi belki şöyle düşünebilirsiniz... "Facebook beğenilerini mi tartışıyoruz?" Ancak tekrar ediyorum, süreci dinamik bir şekilde değerlendirmeliyiz. Örneğin, ilk görüşmemiz böyle değildi. Tam tersine.Görüşmenin gerçekleşmesi bile çoğunlukla olumsuz bir tepkiyle karşılanıyordu: "Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı neden böyle bir görüşme yapmalı?" gibi sorular gündeme geliyordu.

'Normalleme artık zaman meselesi'

Türkiye-Ermenistan normalleşmesinin zaman meselesi olduğunu belirten Paşinyan, “Eğer bu sürece karşılıklı olarak çok belirgin, kasıtlı zararlar vermezsek, benim görüşüme göre, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi artık sadece zamanla ilgili bir meseledir” dedi.

İkili ilişkilerde ciddi sorun yaratan 1915 Olayları’na ilişkin de konuşan Paşinyan, şunları söyledi:

* Ermenistan’da ve Ermeniler arasında bunun tartışılmaz bir gerçek olduğunu çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Yani bizim gerçekliğimizde bunu inkâr etmek ya da bundan vazgeçmek mümkün değildir, çünkü bu hepimiz için inkâr edilemez bir gerçektir. Ancak mesele bununla ilgili değil.

Paşinyan, 1915 Olayları'nın uluslararası arenada bugünkü öncelikleri arasında yer olmadığını vurguladu.