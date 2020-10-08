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Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı görevden alındı

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Kryamyan görevden alındı.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı görevden alındı
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Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı. 

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'nın söz konusu kararı Interfax'ta yer aldı. 

Kaynak: Reuters

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