Ermenistan Zengezur’un anahtarını Trump’a verdi
Zengezur Koridoru, Trump Uluslararası Barış ve Refah Rotası (TRIPP) ile açılacak. Hattın 32 kilometrelik bölümü ABD garantörlüğünde olacak. Ermenistan topraklarını kapsayan anlaşmaya göre hat, altyapıların yönetimi ve geliştirilmesi için bir konsorsiyuma kiralanacak.
Recep ERÇİN
Azerbaycan ile Ermenistan arasında Washington’da imzalanan anlaşmanın en çok tartışılan maddesi Zengezur Koridoru’nu içeren “Trump Uluslararası Barış ve Refah Rotası (TRIPP)” oldu. Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki 43 kilometrelik mesafe Zengezur Koridoru olarak adlandırılıyor. Bu koridor Ermenistan topraklarında bulunuyor.
Nahçıvan ile Azerbaycan’ın batı kısımları arasında doğrudan kara bağlantısının olmaması bir sorun olarak süregeliyordu. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 44 günlük savaş sonrası imzalanan ateşkesin 9. maddesi bölgede kurulacak ulaşım koridorlarıyla ilgili. Buna göre “Bölgenin ekonomik ve ulaşım bağlantılarında engeller kaldırılacak.
Ermenistan, vatandaşların, araçların ve yük araçlarının iki yönde hareketini organize etmek amacıyla Azerbaycan’ın batısındaki bölgeler ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşım iletişimini sağlayacaktı.” 2020’de imzalanan anlaşma sonrası Zengezur Koridoru, Türk kamuoyunun da gündem maddelerinden biri haline geldi. Çin’in Kuşak Yol inisiyatifi kapsamında Orta Koridor’un geliştirilmesi için Zengezur’un açılması ve hatta Irak ile başlatılan Kalkınma Yolu’nun buna bağlanması gibi senaryolar masaya kondu.
İlk işaret Barrack’tan geldi
“Koridor ne zaman açılır, süreç nasıl ilerler?” soruları gündemde iken son dönemde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Türkiye ile yakınlaşma siyaseti izlemesi de dikkat çekiyordu. Nihayetinde ilk işaret temmuz ayında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Abu Dabi görüşmelerinin ardından ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack’tan geldi. Barrack, 14 Temmuz’da yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz, 32 kilometrelik bir yol için tartışıyorlar. Bu artık bir şaka değil.
ABD gelip, ‘Tamam, bu işi biz devralalım’ diyor” ifadelerini kullandı. Nihayetinde hafta sonu Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın katılımıyla düzenlenen törende imzalanan anlaşma ile Zengezur’un düğümü çözüldü.
Üçlü zirvenin ardından bir açıklama yapan Trump, Zengezur Koridoru’nun geliştirilmesi konusunda Ermenistan ile 99 yıla kadar uzayabilecek bir anlaşmaya da vardıklarını, Azerbaycan’ın Ermenistan’ın egemenliğine saygı gösterirken, Nahçıvan’a tam erişim sağlayacağını aktardı. Bazı kişilerin bu rotaya “Trump Uluslararası Barış ve Refah Rotası” adını verdiklerini anımsatan Trump, bunu kendisinin talep etmediğini söyledi. Zengeur Koridoru, çok uzun bir zincirden oluşuyor. TRIPP ise 32 kilometrelik bir kısmını kapsıyor.
Azerbaycan’ın bir taahhüdü yok
Anlaşmaya göre ABD, koridoru demiryolu hattı ve petrol ve gaz boru hatları gibi altyapıların yönetimi ve geliştirilmesi için bir konsorsiyuma kiralayacak. 32 kilometrelik şerit Ermeni yasalarına tabi kalacak, ancak geliştirme üzerinde kontrol Washington’da olacak.
Beyaz Saray, TRIPP’nin “enerji ve diğer kaynakların daha fazla ihracatını kolaylaştıracağını” ve Güney Kafkasya’yı onlarca yıldır sınırlı olan ticaret ve ulaşım bağlantılarına açacağını bildirdi. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Reuters’a yaptığı açıklamada, geliştirmenin ABD vergi mükelleflerinin fonu olmadan “ticari yöntemlerle” gerçekleştirileceğini dile getirdi. Bu yol ile önde gelen şirketlerden bölgeye yatırım çekilmesi hedefleniyor. ABD garantör olacak, fakat buranın güvenliği sadece yatırımlarla sağlanacak, ABD askeri bölgede bulunmayacak.
Nahçıvan’a ulaşım sorunsuz biçimde yapılacak; yol sadece otomobil değil, tren yolu, fiber optik kablolar ve boru hatlarının geçişini de kapsayacak. Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde yer alan Azerbaycanlı analist Tugay Asadlı’nın konuya ilişkin yazısına göre, “Ermenistan topraklarındaki yolun ABD şirketleri tarafından işletilmesi Ermenistan’ın kendi egemenlik hakkıyla ilgili tasarruf, bu konuda Azerbaycan’ın bir yükümlülüğü yok. Azerbaycan kendi topraklarında kalan yolun işletilmesi ile ilgili üçüncü bir ülke ile herhangi bir anlaşma yapmadı.”
FT’ye göre ticaret bağları güçlenebilir
Beyaz Saray, sonunda demiryolu hattı, petrol ve doğalgaz hatları ile fiber optik hatları içermesi beklenen projenin, Ermenistan’ın egemenliğine saygı gösterirken, bölgeler arasında “engelsiz bağlantı” sağlayacak “çok modlu bir transit alanı” oluşturacağını belirtti. Financial Times’ta (FT) yer alan haberde de Beyaz Saray Basın Sözcüsü Anna Kelly’in şu sözlerine yer verildi: “Barışa giden bu yolu kilitleyerek, Güney Kafkasya bölgesinin ticaret, transit ve enerji akışlarındaki büyük potansiyelini açığa çıkarıyoruz.” Habere göre, koridorun özel bir şirket tarafından işletilmesi bekleniyor.
İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ABD’li yetkili, güzergahı kimin işleteceğine dair müzakerelerin önümüzdeki hafta başlayacağını söyledi. FT’nin haberinde, “Donald Trump’ın Ukrayna ile yaptığı maden anlaşmasına benzer şekilde, TRIPP, Amerikan ticari çıkarlarını, barışın korunmasına yardımcı olacak şekilde ABD’nin sahada kalıcı bir varlığına dönüştürmeyi amaçlayan bir gayrimenkul işlemidir.
Kurulduğu takdirde, komşu Türkiye’nin 1993’ten beri kapalı olan Ermenistan sınırını yeniden açmasının da yolu açılabilir ve bu da Orta Asya ve Çin ile ticaret bağlarını daha da güçlendirebilir” yorumu dikkat çekti. 2022’de yapılan Zengezur Koridoru’nun Bölgesel Kalkınma ve Ekonomik Büyümede Stratejik Önemi Çalıştayı Raporuna göre de, “Zengezur Koridoru, hem Kuzey-Güney ticaret yolunun hem de Türk Dünyası’nın birleşmesinin, aynı zamanda geçmişte Çin’den Fransa’ya kadar devam eden Tarihi İpek Yolu’nun önemli bir kısmını oluşturmalıdır. Azerbaycan’ın Zengezur Koridoru, Azerbaycan’ın iki yakası arasında demiryolu bağlantısını, otoyol bağlantısını ve enerji hatlarını içeriyor.”
İran’ın ilk tepkisi olumsuz
The Economist’de yer alan analizde de, Aliyev’in Azerbaycan’ın devlet enerji şirketi SOCAR’ın patronu ile birlikte Amerikan petrol devi ExxonMobil ile bir anlaşma imzalamak üzere Washington’ı ziyaret ettiği anımsatıldı. Analizde, Azerbaycan’ın doğal kaynaklarından yoksun olan Ermenistan’ın, Amerika’ya ticaret anlamında daha az şey sunabileceği ancak yapay zeka ve yarı iletkenler konusunda bir miktar destek alabileceği bildirildi.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı Ali Ekber Velayeti, “Bu koridor Trump’ın sahip olduğu bir geçit olmayacak, Trump’ın paralı askerlerinin mezarlığı olacak” dedi. İran Dışişleri Bakanlığı ise, anlaşmaya ilişkin açıklamasında, sınıra yakın bölgelerde “bölgenin güvenliğini ve kalıcı istikrarını baltalayabilecek” herhangi bir dış müdahaleye karşı uyardı.
Azerbaycan geri adım atmadı
Azerbaycan, bu hattan geçecek Azerbaycan’a ait yolcuların ve yüklerin hiçbir kontrole tabi tutulmamasını talep ederken, Ermenistan bu hattın kendi iç mevzuatına uygun işletilmesi gerektiğini savunuyordu. Zengezur Koridoru’nda üçüncü bir tarafın varlığına Ermenistan’ın karar vermesi gerektiğini belirten İlham Aliyev, “Bizim Azerbaycan’dan Azerbaycan’a (Nahçıvan) engelsiz ve güvenli geçiş hakkımız sağlanmalıdır. Bizim yükler ve vatandaşlarımız, Ermeni sınır muhafızlarının yüzünü görmemeli” sözleriyle tavrını belirtmişti. Aliyev, Barrack’ın açıklamaları üzerine de, “Bizim bölgede herhangi bir operatör, ticaret şirketi, kiracı olamaz, fakat Ermenistan isterse çok şey yapabilir” diye cevap vermişti.