Ermenistan'da hükümet anayasal süreç gereği istifa etti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yeni seçilen Ulusal Meclis'in ilk birleşim günü kapsamında anayasal prosedür gereği hükümetin istifa ettiğini duyurdu.

Paşinyan, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin istifasına ilişkin imzalı dilekçenin Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan'a iletildiğini bildirdi.

Ermenistan Anayasası uyarınca, yeni seçilen parlamentonun ilk oturumunda hükümet görev ve yetkilerini yeni yasama organına devrederek istifasını sunuyor. Ancak bu süreçte mevcut bakanlar kurulu, yeni hükümet kurulup göreve başlayana kadar görevini vekaleten sürdürüyor.

Anayasaya göre Cumhurbaşkanı, yeni parlamentonun göreve başlamasının ardından Meclis çoğunluğunun gösterdiği adayı başbakan olarak atıyor ve ardından yeni kabinenin oluşturulması süreci başlıyor.

Ermenistan'da 7 Haziran'da yapılan parlamento seçimlerini Başbakan Paşinyan'ın liderliğini yaptığı Sivil Sözleşme Partisi yüzde 49,74 oy alarak 64 milletvekilliğiyle ilk sırada tamamladı. Bu sonuçla parti, parlamentoda tek başına çoğunluğu elde ederek yeni hükümeti kurma hakkını kazandı.

Seçimlerde Güçlü Ermenistan Partisi yüzde 23,27 oyla 29, Ermenistan İttifakı ise yüzde 9,92 oyla 12 milletvekili çıkardı. Diğer muhalefet partileri ise seçim barajını aşamadı.

Seçim sonuçlarının ardından muhalefet partileri, oy verme sürecinde usulsüzlük yapıldığı, kamu kaynaklarının kullanıldığı ve adaylar üzerinde baskı kurulduğu iddialarında bulunmuştu. Ancak Paşinyan'ın partisi parlamentodaki çoğunluğunu koruyarak yeni hükümeti kurma yetkisini elde etti.