Ermenistan'dan ateşkes açıklaması: Görüşmeler için hazırız
Ermenistan, Dağlık Karabağ'da yeniden ateşkes ilan edilmesi için OSCE ile görüşmelere başlamaya hazır olduğunu açıkladı.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE) ile Dağlık Karabağ'da yeniden ateşkes ilan edilmesi için görüşmelere başlamaya hazır olduklarını açıkladı.
Azerbaycan ve Dağlık Karabağ'daki Ermeniler arasında arabuluculuk yapmak için 1992'de kurulan OSCE'nin Minsk Grubu eş başkanları Fransa, Rusya ve ABD dün yaptıkları açıklamada hemen ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuşlardı. Ancak Türkiye bu üç ülkenin barış görüşmelerinde bir rolü olmaması gerektiğini belirtmişti.
Dağlık Karabağ'da çatışmalar sürüyor
Kaynak: Reuters