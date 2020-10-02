Ermenistan'dan ateşkes açıklaması: Görüşmeler için hazırız

02 Ekim 2020

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE) ile Dağlık Karabağ'da yeniden ateşkes ilan edilmesi için görüşmelere başlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Azerbaycan ve Dağlık Karabağ'daki Ermeniler arasında arabuluculuk yapmak için 1992'de kurulan OSCE'nin Minsk Grubu eş başkanları Fransa, Rusya ve ABD dün yaptıkları açıklamada hemen ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuşlardı. Ancak Türkiye bu üç ülkenin barış görüşmelerinde bir rolü olmaması gerektiğini belirtmişti.

Dağlık Karabağ'da çatışmalar sürüyor

Kaynak: Reuters