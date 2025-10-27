Ermenistan’dan tarihi adım: Türkiye–Azerbaycan hattı açılmaya hazır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu’nda 2026 bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, bölgesel ulaşıma ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Paşinyan, Azerbaycan’ın transit kısıtlamaları kaldırma kararını tarihi bir adım olarak değerlendirerek, Ermenistan’ın da karşılık vermeye hazır olduğunu belirtti:

“Bizim tepkimiz de şu şekildedir: Türkiye’den Azerbaycan’a ve ters yönde tır geçişine izin vermeye hazırız.”

Margara–Goris hattı taşımacılığa hazır

Paşinyan, Margara-Yeğegnadzor-Sisian-Goris güzergahının Türkiye ile Azerbaycan arasında çift yönlü yük taşımacılığına hizmet edebilecek duruma geldiğini açıkladı.

“Ermenistan uzun zaman önce Margara Sınır Kapısı’nı yenileyip faaliyete geçirdi. Goris yakınlarındaki Kornidzor bölgesinde de kullanılmaya hazır bir sınır kapısı bulunuyor” diyen Paşinyan, güzergah üzerinden yük taşımacılığı yapılmasının önünde hiçbir engel kalmadığını söyledi.

Paşinyan, “Bu gelişme, Azerbaycan ve Türkiye’nin onayıyla bölgesel ulaşım hatlarının açılması yönündeki önemli bir adımın önünde artık hiçbir engel kalmadığı anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

“Azerbaycan için transit kısıtlamalarını kaldırıyoruz”

Ermenistan’ın Azerbaycan için de benzer bir adım atacağını duyuran Paşinyan, “Kısıtlamalar kaldırıldığı gibi biz de Azerbaycan için transit kısıtlamaları kaldırıyoruz” dedi.

Bu adımın, ABD’nin desteğiyle yürütülen Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) Projesi ile paralel ilerlediğini belirten Paşinyan, “Projenin hayata geçirilmesi için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. TRIPP, hem Ermenistan hem de bölge için yeni bir girişimdir” açıklamasında bulundu.

“Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış artık bir gerçektir”

Paşinyan, iki ülke arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğini belirterek, “Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış artık bir gerçektir” dedi.

Barış sürecinin kalıcı hale gelmesi için ulaşım ve ekonomik işbirliğinin hayati olduğunu vurguladı.

“2026 seçimleri barış ya da çatışma arasında bir tercih olacak”

Ermenistan’da 2026 yılında yapılacak genel seçimlere de değinen Paşinyan, “Bu seçimler Ermenistan’ı ya barışa ya da çatışmaya taşıyacak” ifadesini kullandı.

“Ermenistan halkı, seçim yoluyla barışı, bağımsızlığı ve egemenliği savunmalı. Aksi halde ülke yeniden çatışma ortamına sürüklenir ve karakol devleti konumuna döner” şeklinde konuştu.