06 Ekim 2017

Kuzey Irak’taki referendum ile başlayan gerginlik neticesinde Amerikan Kamuoyunu bilgilendirmek ve önemli görüşmeler yapmak için Irak Türkmen Cephesi (İTC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Ersat Salihi ABD’ye geliyor. Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization (THO) davetlisi olarak Washington'a gelecek olan Salihi, 18 Ekim’de Ulusal Basın Klübü’ndede Kuzey Irak konusunda yapılacak panelde ana konuşmacı olarak katılacak.

THO Başkanı Ali Çınar, Türkiye ve ABD’nin referenduma karşı aynı sayfada olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Kuzey Irak’taki Türkmen varlığının bilinmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Çınar, panel dışında ayrıca Amerikan medyası, resmi temsilciler ve düşünce kuruluşlarıyla da ayrı görüşmelerin olacağını ifade etti.