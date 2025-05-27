Erzincan tulum peyniri, AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'den Erzincan tulum peynirinin coğrafi işaretle tescil edilmesi sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, AB Komisyonunun Erzincan tulum peynirinin menşe korumalı isim siciline eklenmesini onayladığı bildirildi.

Bu gelişmeyle birlikte Erzincan Tulum Peyniri, Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret tescili alan 32. Türk ürünü oldu. Aynı zamanda Erzincan, AB nezdinde tescillenen ilk ürününe kavuşmuş oldu.

Erzincan tulum peyniri, AB ülkelerinin tamamında koruma altında

Erzincan tulum peynirinin geleneksel bilgi birikimi, yerel bitki örtüsü ve iklim de dahil olmak üzere bölgenin özel doğal koşullarının sonucu olduğuna işaret edilen açıklamada, kentin eşsiz coğrafyası ve iklim koşullarının peynirdeki süt bileşimini ve lezzetini olumlu etkilediği vurgulandı.

Söz konusu kararla Erzincan tulum peyniri, AB ülkelerinin tamamında koruma altına alınmış oldu.

Bu ürün, tescil belgeleri ve ürün şartnamelerinde yer alan yöntemlerle sadece ilgili bölgelerde üretilebilecek.

Daha önce hangi ürünler coğrafi işaret tescili almıştı?

Daha önce AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünler ise Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Bingöl balı, Osmaniye yer fıstığı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep melengiç kahvesi, Silifke yoğurdu ve Aydın memecik zeytini olarak sıralanıyor.