ESA 11 yıl aradan sonra işe alımları başlatıyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 11 yıllık aradan sonra, çeşitliliği artırmak amacıyla, işe alımları başlatarak daha fazla kadın astronot istihdam etmeyi planlıyor.

ESA Genel Direktörü Jan Worner, “Ay ve Mars’ı hedefliyoruz. Şimdiye kadar gidilenden daha uzağa ulaşmak ve daha geniş bir bakış açısına sahip olma hedefimize ulaşmak için harika astronotlara ihtiyacımız var” dedi.

Günümüzde uzaya çıkan 560 kişinin sadece 65’inin kadın olması ve bu 65 kadının 51’inin ABDli olmasının bir dengesizlik yarattığına işaret eden ESA, bu dengesizlikten toparlanma adına kadın astronotlar istihdam etmek istiyor. ESA şu ana kadar sadece Claudie Haigneré ve Samantha Cristoforetti’ti uzaya yolladı.

ESA, “zaman geldi” diyerek engelli bireyleri de Parastronaut Fizibilite Projesi girişimi ile uzaya göndermenin hedeflendiğini açıkladı. Bu bir uzay ajansının ilk defa engelli bireyleri istihdam edecek olması demek oluyor.

ESA, İnsan ve Robotik Keşif Direktörü David Parker, “Toplumun tamamını temsil etmek ciddiye aldığımız bir konu. ESA’da astronot çeşitliliği sadece, cinsiyet, ırk, yaş ve geçmiş ile sınırlı kalmayacak ve fiziksel engelleri de kapsayacak” dedi.

Uluslararası Paralimpik Komitesi ile iş birliğine giden ESA, farklı engel türleri ve derecelerini kategorize ederek uygun engelli adaylar arayacağını açıkladı. Yapılan çalışma sonrasında kırmızı, sarı ve yeşil engl katerorileri oluşturulurken, kırmızı kategori astronot olamayacak engelleri, sarı kategori kimi ayarlamalar sonrasında astronot olabilecek engelleri ve yeşil kategori ise uzaya çıkmak için uygun olan engelleri kapsayacak.

İngiliz astronot Tim Peake ESA’nın yaklaşımının olumlu olduğunu belirtti ve herkesin uzaya öıkabilmesi için eşit şartların oluşturulacak olduğunu söyledi.

ESA başvuru sürecinin 18 ay süreceğini ve süreç sonunda adaylarla iki kez mülakat yapılacağını açıkladı.