Esad ailesine ait devasa tünel ağı ortaya çıkarıldı! 'İçinde kamyon sürülür' diye duyurdular

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın görevi bırakıp ülkeyi terk etmesi ve akabinde Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) önderliğindeki silahlı muhalif grupların yarım asırlık Esad Hanedanlığı’na son vermesi dünya gündeminin bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Radikal dinci bir grup olan HTŞ’nin 13 yıllık iş savaşı 11 günde neredeyse hiç direnişle karşılaşmadan bitirmesi dünya kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

27 Kasım’da saldırıya geçen HTŞ, 30 Kasım’da Halep’te kontrolü sağladı, akabinde 5 Aralık’ta Hama kent merkezini ele geçirdi, 7 Aralık’ta Humus’ta hakimiyeti sağladı ve bir gün sonra 8 Aralık’ta Suriye’nin başkenti Şam’ı ele geçirdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ailesiyle birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’ya sığındı.

Silahlı muhalif gruplar Şam’ın merkezinde Esad Ailesi’ne ait gizli bir tüneller ağını ortaya çıkardı.

Muhalifler, Beşar Esad’ın kardeşi Tümgeneral Mahir Esad’a ait olduğu iddiasıyla bir konağın videosunu yayınladı. Videoda zemine oyulmuş beyaz bir merdivenin yer altına doğru indiği görülüyor.

Oradan, beyaz ve gri derinliklere daha da inen iki merdiven daha görüntülere yansıyor.

Bir isyancı tarafından çekildiği söylenen görüntü daha sonra kesilerek yüksek, kavisli tavanları olan boş, geniş tünellerden oluşan geniş bir ağı gösteriyor.

Devrik Devlet Başkanı'nın kardeşi olan ve acımasızlığıyla tanınan Mahir Esad, tümgeneral rütbesine eşdeğer bir rütbeye sahip ve Suriye ordusunun seçkin Dördüncü Tümeni’ni yönetiyordu.

İngiliz basınının yayınladığı videonun başlığı ise şöyle:

* Mahir Esad'ın malikanesinin altındaki devasa tünel kompleksi, Captagon ve altın taşıyan kamyonların geçebileceği kadar geniş.

Tünellerin havalandırması, oturma odaları, yatak odaları, kilitleri ve metal kapılarının bile hazır olduğu iddia edildi.

Baskında Esad ailesine ait gizli evraklar ve değerli eşyalar da bulunduğu öğrenildi.