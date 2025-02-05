Esad gitti, Suriye Lirası dolara karşı değer kazandı! (Suriye Lirası - ABD Doları güncel kur)

Suriye'de Beşar Esad'ın 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından ülkede döviz yasağı da kaldırıldı. Suriyeliler başta başkent Şam olmak üzere tüm kentlerdeki döviz bürolarında ABD Doları ve Türk Lirası bozdurmaya başladı.

Ülkenin ekonomik durumu nedeniyle daha önce 1 ABD Doları 16 bin Suriye Lirası'na denk geliyordu. Daha sonra kur önce 13 bin Suriye Lirası, sonra da 7 bin 500 Suriye Lirası'na kadar geriledi.

Böylece Esad'ın gitmesinin ardından Suriye'nin yerel parası yaklaşık yüzde 54 değer kazanmış oldu.

100 dolara tutuklama

Suriyeli sokak sarrafı Ahmed Muhammed, 2004'te Esad rejimi tarafından hapishaneye atıldığını, çok para harcayarak kendini kurtardığını belirterek "Şu anda da sokakta sarraflık yapıyorum" dedi.

Rejimin devrilmesiyle ülkedeki yabancı para yasağının kalktığını ifade eden sarraf Ahmed el Ahmed ise "Daha önce 100 dolarla yakalanan bir vatandaş olursa hemen tutuklanıyordu ama rejimin çökmesiyle böyle bir şey kalmadı" dedi.