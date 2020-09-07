Esad: Uygulanan yaptırım sorununun çözümünde Rusya ile ilerleme sağladık

07 Eylül 2020

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya ve Suriye’nin ülkede çalışan şirketlere uygulanan yaptırım sorununun çözümünde ilerleme sağladıklarını belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov ile bir araya gelen Suriye Devlet Başkanı Esad, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Rusya’nın ülkeye yaptığı yatırımların başarılı olmasını önemsediklerini ifade etti.

“Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı ile görüşme yaptığınızı ve birçok konuda karşılıklı olarak kabul edilebilir çözüme ulaşma yolunda ilerleme kaydettiğinizi biliyorum” diyen Esad, bu durumun ‘özellikle de Suriye’de çalışan Rus şirketlere yönelik uygulanan yaptırım sorunları’ ile ilgili olduğunu vurguladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya’nın Suriye’ye yaptığı yatırımları dile getiren Esad, “Yatırımların başarılı olmasına ciddi ilgi duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov ise Rusya’nın ‘iki ülke arasında oluşan ortaklık ilişkilerine büyük değer verdiğini’ vurguladı.

Lavrov ve Muallim'den ortak basın toplantısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim'le Şam'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Soruları yanıtlayan Lavrov, “Suriye Devlet Başkanı Sayın Beşar Esad’ın davetlisi olarak yaptığımız uzun mülakat sırasında sahadaki durumu ayrıntılı bir şekilde ele aldık, Suriye’deki durumun göreceli sakin olduğunu ve bu eğilimin pekiştirilmesi üzerinde çalışılması gerektiği sonucuna vardık.” diye konuştu.

"Suriye’de geriye kalan terör yuvaları imha ediliyor ve tamamıyla yok edilecek"

Suriye’de geriye kalan terör yuvalarının imha edildiğini ve tamamıyla yok edileceğini söyleyen Lavrov, şunları söyledi:

“Şu anki aşamanın başlıca özelliği, Suriye'nin Rusya’nın da desteğiyle uluslararası terörizme ve Suriye devletini yok etme projesini hayata geçiren güçlere karşı mücadeleye dayanmış olmasıdır. Suriye’de şimdilik geriye kalan terör yuvaları imha ediliyor ve tamamen yok edilecek.”

"Rusya’nın Suriye’yi Libya’ya asker aktarmak için kullandığı iddiaları doğrulanmıyor"

Lavrov, medyada yer alan Rusya’nın Suriye’yi Libya’ya asker aktarmak için kullandığı şeklindeki iddiaların gerçeklerle doğrulanmadığını belirtti.

Rus diplomat, “Libya'ya gelince, defalarca söylediğimi tekrarlamak istiyorum. Hem Libya hem de Afrika'dan Avrupa'ya ve ABD’ye, diğer ülkeler konusunda sürekli olarak Rusya’yı hedef alan bazı suçlamalar yapılıyor. Muhtemelen bunu iyi anlıyor, görüyor ve duyuyorsunuz. Bize asla bu yönde herhangi bir gerçek sunulmadı.” ifadelerini kullandı.