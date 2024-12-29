Esad yakınlarına sahte pasaport: Beyrut Büyükelçiliği işlemleri askıya aldı
Suriye'de Beşar Esad'ın kaçışı ve yeni yönetimin kurulması ile pek çok kurum ve elçilik yeniden hizmete alındı. Ancak Beyrut Büyükelçiliği, Esad'ın yakınlarına sahte pasaport verildiği şüphesiyle konsolosluk işlemlerini askıya aldı.
Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığının talimatı üzerine büyükelçilikteki konsolosluk çalışmalarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını duydu. Konsolosluk işlemlerinin durdurulmasının sebebine ilişkin bilgi verilmedi.
Ancak Lübnanlı güvenlik kaynakları, Suriye Büyükelçiliğinin Esad'ın akrabalarına sahte pasaport verilmesi sebebiyle konsolosluk işlemlerini askıya aldığını söyledi.
Rüşvetle pasaportta sahtecilik
Lübnan basınına yansıyan haberlerde, Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın oğlu Dureyd Esad'ın eşi Huzeym ve kızı Şems'in, pasaportlarının süresi dolduğu için Lübnan'a gizlice girdiği ve hızlıca Mısır'a geçmek için yüksek meblağlar ödeyerek elçilikte pasaportların geçerlilik sürelerinin bulunduğu kısımda sahtecilik yaptırdıkları öne sürüldü.
Suriye Dışişleri Bakanlığının, Beyrut Büyükelçiliği hakkında Esad ailesinden başka kişilere de pasaport verilip verilmediğini belirlemek için soruşturma başlattığı bildirildi.
Esad'ın kuzeninin eşi Huzeym ve kızı Şems'in belgede sahtecilik suçundan gözaltında tutulduğu iddia edildi.
70 kişi Suriye'ye iade edildi
Lübnanlı yetkililer, ülkeye yasa dışı yollardan girenlerin Suriye'ye geri gönderileceğini duyurmuş ve dün Lübnan'a yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Esad rejimi güçlerinden aralarında subayların da bulunduğu yaklaşık 70 kişi Suriye'ye iade edilmişti.
Huzeym ve Şems Esad, 27 Aralık'ta Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.