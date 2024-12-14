Esad yanlısı silahlı güçlerden Lazkiye'de saldırı: Üç ölü, bir yaralı
Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif grupların devirdiği Beşar Esad yönetimine bağlı kişiler, ülkenin batısında yer alan Lazkiye'de güvenlik taraması yapan geçici hükümet güçlerine saldırdı. Saldırıda hükümet güçlerinden üç kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif grupların Beşar Esad yönetimini devirerek geçici hükümet kurulmasının ardından bölgede gerilim devam ediyor.
AA'nın haberine göre Suriye'de devrik Baas rejimi güçleri, Esad ailesinin uzun yıllar kalesi olarak bilinen Lazkiye kentinin Ceble ilçesinde saldırı gerçekleştirdi.
Güvenlik taramalarını sürdüren geçici hükümet askerlerine düzenlenen pusuda üç kişi öldürülürken, bir kişi yaralandı.
Olayın ardından saldırganların bulunması için geçici hükümet güçleri bölgeye takviye unsurlar gönderdi.