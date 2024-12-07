Esad yönetiminin toprakları ikiye bölünmek üzere! Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi belli oldu!

Suriye’de muhalif güçler, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yönetimi altında 10 yıldan fazla bir süredir kontrol edilen Hama şehrini ele geçirdi. Esad yönetimi, şehirdeki bazı bölgelere isyancıların girmesinin ardından çekilmek zorunda kaldığını duyurdu.

İsyancı gruplar, özellikle El Kaide’nin eski kolu olan ve şu anki Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) grubunun liderliğindeki birliklerin, Hama merkez cezaevinden yüzlerce “yanlış yere tutuklanmış” kişiyi serbest bıraktıklarını belirtti.

Hama, isyancıların birkaç gün önce Halep’i alarak başlattıkları büyük saldırının ikinci büyük zaferi oldu. Şimdi ise, hedefleri Suriye’nin başkenti Şam’a giden yol üzerindeki Homs şehri. An itibarıyla Suriye ordusu, Şam'ın 10 km çevresindeki kentler ve kasabalardan geri çekilmeye başladı.

HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani, “Homs halkı, sırasınız geldi” diyerek isyancıların bir sonraki ilerleyişi ve hamlesini duyururken bu gelişme Esad yönetimi, İran ve Rusya’da büyük huzursuzluğa ve endişeye neden oldu.

Muhaliflerin bu hızlı ilerleyişi Şam’a doğru bir saldırı ihtimallerini gündeme taşıdı. Eğer muhalif güçler Homs’u ele geçirirse, Esad yönetiminin toprak bütünlüğü kıyı şeridi ve ana kara olarak ikiye bölünmüş olacak.

Suriye'de neler oluyor?

Yıllardır büyük ölçüde duraklayan iç savaş geçtiğimiz günlerde yeniden şiddet kazandı. CNN International'in haberine göre; 2011’deki protestolarla başlayan çatışmalar sonucunda Suriye’de şimdiye dek 300 binden fazla sivilin yaşamını yitirdiği düşünülüyor.

Hama, Suriye’nin batı-orta kısmında stratejik bir konumda yer alıyor ve başkent Şam ile Halep arasında doğrudan tedarik yolları sağlıyor. Şehir, iç savaşın başlangıcından bu yana isyancılar tarafından ele geçirilememişti.

Hayat Tahrir el-Şam lideri el-Colani, Hama’ya girişlerini, 1982’de Esad’ın babası Hafez Esad’ın emriyle yaşanan büyük katliamın “40 yıllık bir yarayı temizlemek” olarak nitelendirdi. O dönemde, Hama’da yapılan saldırılar sırasında 10 bin ila 25 bin arasında insanın yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.