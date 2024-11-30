Esad'dan HTŞ saldırıları sonrası ilk mesaj: Müttefiklerin yardımıyla onları yok etme kapasitemiz var

Suriye'nin kuzeyinde binlerce militanı bulunan Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütü, 27 Kasım'da Suriye devletinin kontrolündeki Halep'i almak için saldırı başlattı. HTŞ dün Halep kent merkezini ele geçirirken, bugün de İdlib bölgesinin tamamında kontrolü ele aldı.

Sputnik'in haberine göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan'la bölgedeki durumu görüştü.

Müttefiklerine atıf yaptı

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi'nin yazılı açıklamasında, Esad görüşmede 'Suriye'nin istikrarını ve toprak bütünlüğünü tüm teröristlere ve onları destekleyenlere karşı savunmaya devam ettiğini, müttefikleri ile dostlarının yardımıyla onları mağlup ve yok etme kapasitesine sahip olduğunu' kaydetti.

Açıklamada Muhammed bin Zayed'in 'ülkesinin Suriye devletinin yanında olduğunu, terörle mücadelede egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını tesis etmede Suriye'yi desteklediğini' söylediği de aktarıldı.