Escobar'ın yardımcısı Ochoa 25 yıl sonra serbest bırakıldı: Ülkesinde krallar gibi karşılandı

Medellin kartelinin Pablo Escobar tarafından yönetildiği dönemde kilit isimlerden biri olan uyuşturucu kaçakçısı Fabio Ochoa Vasquez, ABD’de 25 yıl hapis yattıktan sonra serbest kaldı.

Şu anda 67 yaşında olan Ochoa ve kardeşleri, 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında ABD’ye kokain sevkiyatının hızla arttığı dönemde uyuşturucu ticaretinden büyük servet kazandı.

Kardeşler, 1987 yılında Forbes dergisinin milyarderler listesinde yer almayı başarmıştı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Vasquez basın mensuplarının sorularını cevapladı.