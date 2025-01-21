Esir takasının ikinci aşaması için tarih verildi! İsrailli 4 esire karşı 200 Filistinli talebi

Hamas'a bağlı Esirler Enformasyon Merkezi’nin yazılı açıklamasına göre, Filistinli direniş grupları ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının ikinci etabının 25 Ocak Cumartesi günü başlayacağı belirtildi.

Fahuri, Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılacak olanlarının isimlerinin karşı tarafa bildirileceğini, buna karşılık Tel Aviv’in de serbest bırakılacak Filistinli esirlerin listesini sunacağını ifade etti.

Tarafların hazırladığı listelere dayanarak takas işleminin 26 Ocak Pazar günü gerçekleştirileceğini vurgulayan Fahuri, "Anlaşmaya göre İsrailli her kadın veya erkek askere karşı 30'u müebbet hapis cezasına çarptırılmış 50 Filistinli tutuklu serbest kalacak" dedi. Fahuri ayrıca, Filistinli grupların İsrailli 4 kadın askerin ismini iletmesi durumunda 120’si müebbet hapis cezası almış toplam 200 Filistinli tutuklunun serbest kalacağını belirtti.

Esir takası çerçevesinde, İsrailli kadın asker sayısındaki azalmanın, Filistinli tutuklu sayısını da etkileyebileceğini ifade eden Fahuri, bazı Filistinli tutukluların serbest bırakıldıktan sonra Mısır’a gönderilebileceğini kaydetti.

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak’ta İsrail ve Hamas arasında Gazze’de ateşkes ve esir takası konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15’te yürürlüğe girdi ve üç aşamada uygulanması planlandı. İlk 42 gün içinde, 33 İsrailli esir ile 1900’den fazla Filistinli tutuklunun serbest bırakılması kararlaştırıldı.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın ilk aşaması kapsamında 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekiplerine teslim etti. Aynı süreçte, İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli tutuklu da Batı Şeria’daki Ofer Askeri Cezaevi’nden serbest bırakıldı.