Eski ABD Başkanı Donald Trump'a 3. suikast girişimi

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump’a yönelik üçüncü suikast girişimi engellendi. Trump, California eyaletine bağlı Riverside County’deki Coachella Vadisi'nde miting düzenlerken, polisler bir şüpheliyi durdurdu.

Riverside County Şerifi Chad Bianco, yaptığı açıklamada suikast girişiminin son anda engellendiğini belirterek, "Mitingin dışında, silahlı ve sahte pasaport taşıyan bir adam polisler tarafından durduruldu. Muhtemelen bir suikast girişimini daha önledik" ifadelerini kullandı.

Polis, şüphelinin miting alanına yaklaşık 1,6 kilometre mesafede giriş kartı ile yakalandığını ve üzerinde dolu bir av tüfeği, tabanca ve dolu şarjör bulunduğunu bildirdi. Suikast girişiminin engellenmesiyle birlikte mitingde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve olayın soruşturmasının devam ettiği belirtildi.