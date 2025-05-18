Eski ABD Başkanı Joe Biden’a agresif prostat kanseri teşhisi

Biden’ın sağlık ekibi tarafından yapılan değerlendirmede, “Bu, hastalığın daha agresif bir formunu temsil etse de, kanserin hormon duyarlı olduğu görülmektedir. Bu da etkin bir tedavi yönetimini mümkün kılmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Biden ve ailesinin tedavi seçeneklerini doktorlarıyla birlikte değerlendirmeye devam ettiği bildirildi. Sürecin dinamik olduğu vurgulanarak, kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceği kaydedildi.

Öte yandan, Biden’ın daha önce 2023 yılında göğüs bölgesindeki küçük bir cilt lezyonunun başarılı şekilde alındığı da biliniyor.

Joe Biden, 2021-2025 yılları arasında ABD Başkanlığı görevini yürütmüş ve sağlık durumu görev süresi boyunca zaman zaman kamuoyunun gündeminde yer almıştı.