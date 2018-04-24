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Eski ABD Başkanı yoğun bakımda

Geçtiğimiz günlerde eşini kaybeden eski ABD Başkanı George H.W. Bush, cenaze sonrasında yoğun bakıma kaldırıldı.

Eski ABD Başkanı yoğun bakımda
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Eski ABD Başkanı George Bush’un kanına yayılan bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Eski ABD Başkanı 93 yaşındaki George H.W. Bush’un, önceki gün eşi Barbara Bush'un cenazesini kaldırdıktan sonra kanına yayılan bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı bildirildi.

George H.W. Bush, 1989-93 yılları arasında ABD başkanlığı yapmıştı.

Kaynak: İHA

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