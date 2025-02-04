Eski Almanya Başbakanı Schröder 'tükenmişlik sendromu' nedeniyle hastanede

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in "tükenmişlik sendromu" nedeniyle bir klinikte tedavi gördüğü bildirildi. Almanya’nın önde gelen haber ajanslarından DPA'ya konuşan avukatı Hans-Peter Huber, 88 yaşındaki Schröder’in sağlık durumunun hassas olduğunu belirterek, ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Schröder’in ocak ayının ortasında Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Meclisi’nde "Kuzey Akım 2" boru hattının inşasına ilişkin araştırma komisyonuna katılamadığı belirtildi. Doktor raporunda eski başbakanın "derin bitkinlik, belirgin enerji eksikliği, konsantrasyon ve hafıza problemleri ile uyku bozukluğu" yaşadığı ifade edildi. Raporda ayrıca Schröder’in "ne şu anda ne de öngörülebilir bir gelecekte uzun ve kamuoyuna açık bir ifade vermeye fiziksel ve psikolojik olarak uygun olmadığı" bilgisi yer aldı.

Rusya ile bağları nedeniyle eleştiriliyordu

Schröder, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkileri ve Rus enerji şirketlerinde üstlendiği roller nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Tepkiler sonrası Federal Meclis, eski başbakana sağlanan bazı özel ayrıcalıkları geri almıştı.

Gerhard Schröder, 1998-2005 yılları arasında Almanya Başbakanı olarak görev yaptı ve 1999-2004 döneminde SPD Genel Başkanlığı görevini yürüttü.