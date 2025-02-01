Eski Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler 81 yaşında hayatını kaybetti

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler’in 81 yaşında yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden açıklama

Almanya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Köhler’in "kısa süren ağır bir hastalıktan" sonra Berlin’de hayata veda ettiğini açıkladı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Köhler’in eşi Eva Luise Köhler’e başsağlığı dileyerek, “Ülkemiz için ve dünyada büyük işler başarmış, çok saygın ve son derece sevilen bir insanı kaybettik.” ifadelerini kullandı.

Almanya’nın 9. Cumhurbaşkanıydı

Horst Köhler, 22 Şubat 1943’te Polonya’nın Skierbiszow kasabasında dünyaya geldi. 2004 yılında Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) adayı olarak Almanya Cumhurbaşkanı seçildi. 2009’da ikinci kez bu göreve getirilen Köhler, 2010 yılında görevinden istifa etti.

İstifasının nedeni, Afganistan’daki Alman askerleriyle ilgili yaptığı açıklamalara gelen tepkilerdi. Köhler, Alman birliklerinin Almanya’nın ekonomik çıkarlarını koruma amacıyla uluslararası operasyonlara katılabileceğini söylemiş, ancak bu ifadeleri kamuoyunda sert eleştiriler almıştı.

Uluslararası önemli görevlerde bulundu

Horst Köhler, 2000-2004 yılları arasında Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) başkanlığını yürüttü. 2017-2019 yılları arasında ise Birleşmiş Milletler’in (BM) Batı Sahra Özel Temsilcisi olarak görev yaptı.