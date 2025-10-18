Eski başbakanın cenazesinde izdiham: 6 ölü
Kenya’da eski başbakan Raila Odinga’nın cenaze törenlerinde yaşanan izdiham ve polis müdahalesi sonucu altı kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.
Kenya’da eski Başbakan Raila Odinga’nın iki gündür süren cenaze töreninde yaşanan kargaşa, trajediye dönüştü.
Nairobi ve Nyayo stadyumlarında binlerce kişinin katıldığı törenlerde, kalabalığın kontrol edilememesi üzerine polis göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandı.
80 yaşında hayatını kaybetmişti
Sınır Tanımayan Doktorlar, 163 kişiye müdahale ettiklerini, 34 kişinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Odinga’nın cenazesi yarın, memleketi Bondo’daki aile mezarlığında defnedilecek.
Kenya siyasetinin simge isimlerinden Raila Odinga, Hindistan’da gördüğü tedavi sırasında yaşamını yitirmişti.