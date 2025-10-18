Google Haberler

Eski başbakanın cenazesinde izdiham: 6 ölü

Kenya’da eski başbakan Raila Odinga’nın cenaze törenlerinde yaşanan izdiham ve polis müdahalesi sonucu altı kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Kenya’da eski Başbakan Raila Odinga’nın iki gündür süren cenaze töreninde yaşanan kargaşa, trajediye dönüştü.

Nairobi ve Nyayo stadyumlarında binlerce kişinin katıldığı törenlerde, kalabalığın kontrol edilememesi üzerine polis göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandı.

Eski başbakanın cenazesinde izdiham: 6 ölü - Resim : 1

80 yaşında hayatını kaybetmişti

Sınır Tanımayan Doktorlar, 163 kişiye müdahale ettiklerini, 34 kişinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Odinga’nın cenazesi yarın, memleketi Bondo’daki aile mezarlığında defnedilecek.

Kenya siyasetinin simge isimlerinden Raila Odinga, Hindistan’da gördüğü tedavi sırasında yaşamını yitirmişti.

