Eski başdanışman Steve Bannon’dan çarpıcı iddia: Trump için 2028 planı hazır

ABD’nin aşırı sağ kanadının önde gelen isimlerinden ve Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon, İngiliz dergisi The Economist’e verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bannon, Trump’ın 2028 seçimlerinde yeniden aday olabileceğini belirterek, “Trump 2028’de üçüncü kez başkan olacak, insanlar buna alışmalı.” ifadelerini kullandı.

“Anayasa İhlali Olmaz” tartışması

ABD Anayasası, bir kişinin en fazla iki dönem başkanlık yapmasına izin veriyor. Bannon’a bu sınırlama hatırlatıldığında ise, Trump yönetiminin bu konuda “bir planı olduğunu” ileri sürdü.

Bannon, “Eğer ABD halkı, mevcut mekanizmalarla Trump’ı yeniden göreve getirirse, bu anayasayı çiğnemek olur mu?” diyerek tartışmalı bir çıkış yaptı.

Açıklamalarında, “2016’da ve 2024’te daha düşük şansımız vardı, 2028’de başladığımız işi bitireceğiz” sözleriyle Trump’ın üçüncü dönem için zemin hazırlığı yaptığı izlenimini verdi.

“Halkın İradesi” vurgusu

Steve Bannon, Trump’ın yeniden seçilmesi gerektiğini savunarak, “Trump’ın bir dönem daha görev yapması Amerikan halkının iradesidir.” dedi.

Bannon’a göre, ABD’nin mevcut siyasi krizlerinden çıkış yolu “Trump’ın güçlü liderliğini sürdürmesi.”

ABD Anayasası ne diyor?

ABD Anayasası’nın 22. maddesi, bir kişinin iki defadan fazla başkan seçilmesini yasaklıyor.

Bu yasa, Franklin D. Roosevelt’in dört dönemlik başkanlığının ardından 1951’de kabul edildi.

Trump halihazırda ikinci dönemini yürütürken, üçüncü bir dönem için seçim yoluyla yeniden aday olma imkânı bulunmuyor.

Ancak Bannon ve bazı Trump müttefikleri, olası bir “anayasal yorum veya ardıllık mekanizması” üzerinden alternatif bir yol tartışıyor. Bu iddialar, ABD siyasetinde yeni bir anayasal tartışmayı da beraberinde getirdi.