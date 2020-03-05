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Eski BM Genel Sekreteri Javier Perez de Cuellar hayatını kaybetti

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Perulu diplomat Javier Perez de Cuellar, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Eski BM Genel Sekreteri Javier Perez de Cuellar hayatını kaybetti
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Peru Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, BM’nin 5’inci genel sekreteri Cuellar yaşamını yitirdi. 

Latin Amerika’dan BM Genel Sekreterliği görevine getirilen ilk diplomat olan de Cuellar,  1982-1991 yılları arasında iki dönem görev yaptı. 

De Cuellar, 1988’de 10 yıl süren Irak-İran savaşını sonlandıran müzakerelerde ve Sovyetler Birliği güçlerinin Afganistan’dan çekilmesinde önemli rol oynamıştı. 

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