Eski CIA yetkilisine şok suçlama: 40 milyon dolarlık altın çalmış

ABD’nin Virginia eyaletinde yürütülen federal soruşturmada eski CIA yetkilisi David Rush gözaltına alındı. Mahkeme kayıtlarına göre Rush, “kamu parasını çalmak” suçlamasıyla geçtiğimiz hafta federal yetkililer tarafından tutuklandı.

Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Dosyaya giren FBI ifadesine göre Rush’ın görev süresi boyunca “işle ilgili harcamalar” gerekçesiyle büyük miktarda döviz ve onlarca milyon dolar değerinde altın külçe talep ettiği öne sürüldü.

Yetkililer, söz konusu altınların ve nakit paranın bir kısmının Rush’ın ofisine yakın bir depoda bulunduğunu açıkladı.

Evinden milyonlarca dolarlık servet çıktı

18 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda Rush’ın evinde yapılan aramada yaklaşık değeri 40 milyon doları aşan 300’den fazla altın külçesine el konuldu. Operasyonda ayrıca yaklaşık 2 milyon dolar nakit para ve 35 adet lüks saat bulunduğu bildirildi.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, ele geçirilen mal varlığının kaynağını detaylı şekilde incelemeye başladı. Rush’ın altınları ne amaçla kullandığı ya da başka kişilerin olaya dahil olup olmadığı konusunda ise henüz net bilgi paylaşılmadı.

CIA geçmişi mercek altında

David Rush’ın CIA’de hangi görevlerde bulunduğu ve kurumdan ne zaman ayrıldığı kamuoyuna açıklanmadı. Ancak soruşturmanın, eski istihbarat bağlantıları nedeniyle Washington’da büyük yankı uyandırdığı belirtiliyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre federal makamlar, olayın yalnızca mali suç boyutuyla sınırlı olmayabileceğini değerlendiriyor. Bu nedenle soruşturmanın ilerleyen süreçte daha da genişleyebileceği ifade ediliyor.

Eski CIA yetkilisinin ilk duruşmasının yarın yapılacağı açıklandı. Mahkeme sürecinde Rush hakkında yeni suçlamaların gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, olay ABD’de son yılların en dikkat çekici kamu yolsuzluğu dosyalarından biri olarak değerlendiriliyor.