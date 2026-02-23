Eski CIA yöneticisi Graham Fuller hayatını kaybetti

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) eski üst düzey isimlerinden Graham Fuller, kalp rahatsızlıkları nedeniyle 29 Ocak’ta hayatını kaybetti. 89 yaşındaki Fuller’in son günlerinde ailesinin yanında olduğu belirtildi.

Eski istihbaratçının ölüm haberini Alman think tank kuruluşu Schiller Enstitüsü'nün kurucusu Helga Zepp-LaRouche duyurdu.

Graham Fuller, kariyeri boyunca özellikle İslam ülkeleri ve İslam kültürü üzerine çalışmalarıyla öne çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı ve CIA bünyesinde Almanya, Türkiye, Lübnan, Suudi Arabistan, Kuzey Yemen, Afganistan ve Hong Kong gibi birçok ülkede görev yaptı.

Afganistan’da 1978’e kadar CIA’nın Kabil İstasyon Şefi olarak görev yapan Fuller, 1982’de CIA Ulusal İstihbarat Yetkilisi olarak Yakın Doğu ve Güney Asya’dan sorumlu oldu.

Fuller, son yıllarda haftalık düzenlenen Uluslararası Barış Koalisyonu (IPC) toplantılarında sık sık konuşmacı olarak yer aldı. Bu toplantılar, Helga Zepp-LaRouche tarafından başlatılmıştı ve Fuller çoğu zaman eski CIA yetkilisi Ray McGovern ile birlikte oturumlara katılıyordu.