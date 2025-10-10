Eski Fed Yöneticisi Larry Lindsey, Fed Başkanı adaylığından çekildi

Eski Fed yetkilisi Larry Lindsey, Fed başkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı

CNBC muhabiri Eamon Javers’in haberine göre; Lindsey kendisine kısa mesaj gönderdi. Lindsey, Javers’e gönderdiği kısa mesajda “Şu anda çok dolu, çeşitli ve keyifli bir hayatım var ve bunu halka açık hayatın zorluklarına katlanmak için feda etmek istemiyorum” ifadelerini kullandığını aktardı.

Habere göre Lindsey, Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından görüşülen adaylar arasındaydı.