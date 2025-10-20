Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy yarın cezaevine giriyor
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, “Libya davası” olarak bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü kurmaktan aldığı 5 yıllık hapis cezası nedeniyle yarın Paris’teki La Santé Cezaevi’ne teslim olacak.
Fransa’da 2007–2012 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Nicolas Sarkozy, yarın sabah 09.30’da Paris’teki La Santé Cezaevi’ne girecek.
25 Eylül’de sonuçlanan dava kapsamında, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç örgütü kurma suçlarından yargılanan Sarkozy, yalnızca “suç örgütü kurmak” suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Ulusal basın, Sarkozy’nin 13 Ekim’de Ulusal Mali Savcılık Ofisi’ne giderek cezaevi ve giriş tarihini öğrendiğini bildirdi. Güvenliği nedeniyle tek kişilik, 11 metrekarelik bir hücrede kalacağı açıklandı.
Macron’la görüşme ve Libya davası
Tutuklanmadan dört gün önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı’nda görüştüğü belirtilen Sarkozy’nin, mahkeme kararına itiraz etmesine rağmen temyiz süreci tamamlanmadan cezaevine girmesi gerekiyor.
“Libya davası”, Sarkozy’nin 2007 seçim kampanyasında eski Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı maddi destek aldığı iddialarıyla başlamış, 2013’te açılan soruşturma yıllar içinde Fransa’nın en dikkat çekici yolsuzluk davalarından biri haline gelmişti.