Eski futbolcu, Gürcistan'ın yeni Cumhurbaşkanı oldu

Gürcistan Milli Futbol Takımı formasını 1992-2002 yıllarında giyen ve 2016'dan beri milletvekilli olarak görev yapan Mikheil Kavelaşvili, ülkenin 6. cumhurbaşkanı seçildi..

Bağımsızlığını 1991'de yeniden kazanan Gürcistan'da 2017'de gerçekleştirilen anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanı, ilk kez 300 kişilik Seçim Kurulu tarafından seçilmiş oldu. Kavelaşvili'nin tek aday olduğu oylamaya katılan 225 Seçim Kurulu üyesinden 224'ü 'evet' oyu verirken bir oy ise geçersiz sayıldı. Ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını tanımayan 61 muhalefet milletvekili ise oylamaya katılmadı. Cumhurbaşkanı seçiminin yapılabilmesi için 300 üyeden en az 151'inin oy verme sürecine katılması gerekiyordu.

Kavelaşvili'nin spor ve siyaset tecrübesi

Gürcistan'ın Bolnisi şehrinde 22 Temmuz 1971'de doğan Kavelaşvili, 1989'da Tiflis Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesinde üniversite eğitimine başladı. 1990'da futbolcu olarak spor kariyerine adım atan Kavelaşvili, 2006'ya kadar Gürcistan, İngiltere, İsviçre ve Rusya'daki futbol kulüplerinde oynadı.

Gürcistan Milli Futbol Takımı formasını 1992-2002 yıllarında giyen Kavelaşvili, 2016'da Gürcü Hayali Partisinden milletvekilli olarak parlamentoya girdi. 2020'de de aynı partiden milletvekilli seçilen Kavelaşvili, 28 Haziran 2022'de Gürcü Hayali Partisinden ayrılarak diğer milletvekillileriyle Halkın İktidarı Partisini kurdu.