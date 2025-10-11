Eski İngiltere Başbakanı Blair'in Epstein bağlantıları ifşa oldu

İngiltere’de büyük yankı uyandıran belgeler, eski Başbakan Tony Blair’in 2002 yılında Jeffrey Epstein ile resmi görüşme yaptığını ortaya çıkardı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin ulaştığı gizli ibareli belgelerde, Blair’in 14 Mayıs 2002 tarihinde Başbakanlık Ofisi’nde Epstein’ı kabul ettiği bilgisi yer aldı. Belgede, görüşmenin dönemin üst düzey bürokratı Matthew Rycroft tarafından kayıt altına alındığı ifade edildi.

Notta, Epstein “süper zenginlerin mali danışmanı” olarak tanımlanırken, Blair’e toplantı öncesinde bilgilendirme yapıldığı belirtildi. Görüşme, Blair’in başbakanlık döneminde, Epstein’ın suçlarının henüz ortaya çıkmadığı bir dönemde gerçekleşti.

Blair: Sadece siyaset konuşuldu, bir daha görüşmedik

Tony Blair’in sözcüsü, BBC’ye yaptığı açıklamada eski Başbakan’ın Epstein ile yalnızca kısa bir görüşme yaptığını doğruladı:

“Blair, hatırladığı kadarıyla 2002’de Başbakanlık Ofisi’nde Epstein ile yarım saatten kısa süren bir görüşme yaptı. Görüşmede yalnızca ABD ve İngiltere siyasetine dair konuşuldu. Bu, suçları bilinmeden çok önceydi ve sonrasında bir daha görüşmediler.”

Görüşmeyi Mandelson ayarladı: “Bill Clinton tanıştırmak istiyordu”

Belgelerde, görüşmenin Blair’in yakın çalışma arkadaşı Lord Peter Mandelson tarafından ayarlandığı görülüyor.

Mandelson’un dönemin Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Jonathan Powell’a gönderdiği e-postada, Epstein’ı “arkadaşım” olarak tanıttığı ve “ABD’nin eski Başkanı Bill Clinton, onu Tony Blair’le tanıştırmak istiyordu” ifadesini kullandığı belirtildi.

Mandelson ayrıca Epstein’ı “güvenilir, enerjik ve dünya piyasaları konusunda bilgili biri” olarak nitelendirdi. Blair’in bu görüşmeye olumlu yaklaştığı da notta yer aldı.

Yıllar sonra ortaya çıkan gizli belgeler

Bahsi geçen belgelerin, İngiliz hükümeti tarafından uzun süre “İngiltere-ABD ilişkilerine zarar verebilir” gerekçesiyle kamuoyuna açıklanmadığı öğrenildi. Ancak belgeler, yakın dönemde Ulusal Arşivler tarafından Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında yayımlandı.

Belgelerde, Epstein’ın o dönemde Bill Clinton ve Prens Andrew’a yakın bir isim olduğunun da belirtildiği görüldü.

Jeffrey Epstein davası: Skandallar zinciri

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla 2008’de yargılanmış, 2019 yılında ise tutuklu bulunduğu New York Manhattan Hapishanesi’nde ölü bulunmuştu.

Epstein’ın ölümünün ardından açıklanan dava dosyalarında, Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Kevin Spacey, Alan Dershowitz ve Ehud Barak gibi isimlerin de yer aldığı görülmüştü. FBI’ın yürüttüğü incelemede ise Epstein’ın hücresinde intihar ettiği sonucuna varılmıştı.