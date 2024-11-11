Eski İsrail Başbakanı Olmert "Gazze'yi yok ettiklerini" söyledi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 7. Paris Barış Forumu'nda "İsrail-Filistin: 2 devlet için bir plan ve barış için bir plan" başlıklı oturum yapıldı.

Oturumda konuşan Olmert, 2008'de teklif ettiği iki devletli çözümün Orta Doğu'yu ve bu bölgedeki milyonlarca insanın hayatını tamamen değiştirmiş olabileceğini savundu.

Olmert, "7 Ekim olayları unutulmaz ve affedilemez ve onu tetikleyen koşullar göz önüne alındığında savaş kaçınılmazdı. Bunu çok daha önce de söyledim, bence savaş durmalıydı." ifadelerini kullandı. "Hamas'ın askeri kapasitesini yok ettik." diyen Olmert, Gazze'de masum Filistinli sivillerin de öldüğünü belirtti.

Olmert, "Gazze'yi yok ettik. Terörist olmayan, teröre katkı sağlamayan Gazze'deki 2 milyon vatandaşın hayatı üzerindeki etkisi korkunç." diye konuştu.

"Gazze'den çekilmeliyiz"

Olmert, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, esirleri kurtarması ve İsrail'de hapishanelerdeki Filistinli tutsakları serbest bırakması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gazze'den çekilmeliyiz ve başka bir gücün Gazze'ye girmesine izin vermeliyiz, bu gücün görevi Hizbullah'ın veya başka terör gruplarının İsrail devletine yönelik saldırılarını önlemek olmalı. Tabii ki Filistinliler, komiserler tarafından yönetilen yeni bir yönetim oluşturmalı. Bu yönetim, uluslararası toplum ve İsrail'in yardımıyla Gazze'yi yeniden inşa etmek için Gazze'deki durumu yönetecek. Böylece, bugün bulunduğumuz noktadan tamamen farklı bir yaklaşıma doğru ilerlememizi sağlayacak."