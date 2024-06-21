Eski İtalyan futbolcu Roberto Baggio saldırıya uğradı

İtalyan basınında yer alan haberlerde, soyguncuların Baggio Ailesi'ni bir odaya kilitleyip, saat ve mücevher gibi değerli eşyalar ile bir miktar para çalarak kaçtıkları aktarıldı. Roberto Baggio'nun soyguncular gittikten sonra kilitlendiği odadan çıkmayı başararak, durumu güvenlik güçlerine haber verdiği kaydedildi.

Eski futbolcunun bir kişiyi yakalamaya çalıştığı fakat bu sırada da başına silah dipçiği darbesi alarak yaralandığı ifade edildi. Silahlı soyguna yönelik soruşturma başlatan emniyet güçlerinin, Baggio, eşi ve 3 çocuğunun yaklaşık 15 yıldır yaşadığı evin güvenlik kameralarını da incelemeye aldığı kaydedildi.

Salvini'den geçmiş olsun mesajı

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Baggio'nun başına gelen olayın ardından "Utanç verici. Roberto Baggio ve ailesini kucaklıyorum. Güvenlik güçlerine güvenim sonsuz; umarım bu suçlular bir an önce tespit edilir ve en ağır şekilde cezalandırılır" ifadelerini kullandı.

57 yaşındaki Roberto Baggio, İtalyan futbolunun 1980 ile 2000'li yılları arasındaki "en iyi", 10 numaralarından biri olarak anılıyor. Roberto Baggio, İtalya'nın Brezilya ile oynadığı 1994 Dünya Kupası finalindeki penaltı atışlarında kaçırdığı penaltı ve İtalya'nın kupayı kaybetmesiyle de biliniyor.