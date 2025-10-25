Eski kraliçe öldü, bir yıl boyunca yas ilan edildi

Tayland’ın eski Kraliçesi Sirikit, 93 yaşında Bangkok’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sirikit, mevcut Kral Vajiralongkorn’un annesi ve Tayland’ın en uzun süre hükümdarlık yapan kralı Bhumibol Adulyadej’in eşi olarak biliniyordu.

Kraliçe Sirikit, 66 yıllık evliliği boyunca hem moda ikonu hem de “ulusun şefkatli annesi” olarak tanındı. Batı medyasında zaman zaman Jacqueline Kennedy ile karşılaştırılıyordu. Ülkede kraliyet ailesi, yarı ilahi bir konuma sahip olduğu için Sirikit’in halk nezdindeki saygınlığı oldukça büyüktü.

Sirikit, 2019’dan bu yana sağlık sorunları nedeniyle hastanedeydi ve geçen haftalarda kan enfeksiyonu yaşamıştı. Ölümünün ardından Kral Vajiralongkorn, kraliyet ailesi üyeleri için bir yıllık yas ilan etti.