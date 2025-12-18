Eski medya patronu suçlu bulundu, ömür boyu hapis yatabilir

Hong Kong’daki West Kowloon Bölge Mahkemesi, kapatılan Apple Daily gazetesinin kurucusu Jimmy Lai hakkında kritik bir karara imza attı. Mahkeme, 78 yaşındaki Lai’yi, ulusal güvenliği ihlal ve isyan dahil olmak üzere yöneltilen üç ayrı suçlamanın tamamından suçlu buldu.

"Komplonun beyni"

Halihazırda başka davalar kapsamında yaklaşık beş yıldır cezaevinde bulunan Lai için bu karar, fiilen ömür boyu hapis ihtimalini gündeme getirdi. Hakimler, Lai’nin “Çin ve Hong Kong yönetimlerine karşı yabancı devletlerle iş birliği yapmayı hedefleyen bir komplonun beyni” olduğunu savundu. Kararda özellikle ABD başta olmak üzere yabancı hükümetlerin Çin ve Hong Kong’a yaptırım, abluka ve diğer “düşmanca” adımlar atması için çaba gösterildiği iddia edildi.

Gazetesi kapatılmıştı

Toplam 855 sayfadan oluşan karar metninin özetinde, Lai’nin Çin Komünist Partisi yönetimini istikrarsızlaştırma niyetinden “asla vazgeçmediği” ve bu hedef uğruna Hong Kong ve Çin halkının zarar görmesini dahi göze aldığı ifadelerine yer verildi. Suçlamaların temelinde, Apple Daily gazetesinde yayımlanan içerikler bulunuyor. Gazete, ulusal güvenlik yasası gerekçe gösterilerek daha önce kapatılmıştı.