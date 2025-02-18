Eski NATO Genel Sekreteri Willy Claes: ABD, Avrupa'ya ihanet etti

NATO'nun 8. Genel Sekreteri olan Belçikalı siyasetçi Willy Claes, ABD'nin Avrupa'ya yönelik politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Het Nieuwsblad gazetesine konuşan Claes, ABD-Avrupa dayanışmasının Donald Trump yönetimiyle sona erdiğini belirterek, bunu bir "ihanet" olarak değerlendirdi.

"Dayanışma Trump ile sona erdi"

Claes, açıklamasında, “Okyanus ötesinde uzun yıllar süren mükemmel dayanışmanın ardından, Trump'ın başkanlığından bu yana her şey değişti. Bu büyük bir ihanet anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Eski Genel Sekreter, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in yaptığı konuşmaya da sert tepki göstererek, “Bu, Avrupa'ya ders vermeye çalışan bir ülkenin dibe vuruşudur. Vance, nasıl embesilce bir konuşma yaptı” dedi.

"NATO’nun bittiğini düşünmüyorum"

Donald Trump’ın NATO karşıtı söylemlerine rağmen, Claes ittifakın sona ereceğine inanmadığını belirtti:

“Bu konuda kötümser değilim. Trump’ın NATO’dan ayrılması zaten imkansıza yakın olurdu çünkü göreve gelmeden önce önleyici bir yasa onaylandı” dedi.

"Avrupa ordusu, NATO'nun yerini alamaz"

Avrupa’nın NATO’ya olan bağımlılığına dikkat çeken Claes, Avrupa Birliği'nin oluşturacağı herhangi bir askeri gücün NATO’nun yerini alamayacağını vurguladı:

“Tamamen askeri açıdan konuşursak, NATO ittifakının yerine bir Avrupa ordusu koyamazsınız. Avrupa'da şimdilik bunun için yeterli birlik yok” ifadelerini kullandı.

Bu nedenle Avrupa’nın hem ABD ile ilişkilerini sürdürmesi hem de savunmaya daha fazla katkı sağlaması gerektiğini belirten Claes, “Eğer bir kulübün üyesiyseniz, üyelik ücretinizi ödersiniz” diyerek Avrupa ülkelerinin NATO bütçesine yeterli katkıda bulunması gerektiğini savundu.