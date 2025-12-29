Eski rapçi, genel seçimlerde başbakan adayı oldu

Nepal'de eski rap sanatçısı ve Balendra Shah, Mart 2026'da yapılması planlanan genel seçimlerde başbakanlık için aday olacağını açıkladı. Hâlihazırda Kathmandu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Shah'ın adaylığı, ülke siyasetinde dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bombay Samachar gazetesinin BBC Nepali'ye dayandırdığı habere göre Shah, genel seçimler öncesinde Rastriya Swatantra Partisi (RSP) ile ittifak kurdu. Taraflar, 5 Mart 2026 tarihinde düzenlenecek seçimler için 7 maddelik bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Shah, parlamentoda grup başkanı ve başbakan adayı olurken, RSP'nin liderliğini partinin başkanı ve eski başbakan yardımcısı Rabi Lamichhane sürdürecek.

Yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Nepal'de, Temsilciler Meclisi'ne 275 üye seçmek amacıyla 5 Mart 2026'da genel seçim yapılacak.

Nepal'deki protestolar

Ülkede bu yıl 4 Eylül tarihinde hükümet, lisans başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X ve diğer sosyal medya platformlarına erişimi engellemişti. Bu karar, özellikle gençlerin öncülüğünde geniş çaplı ve şiddetli protestolara yol açmıştı.

Gösteriler sırasında 74 kişi hayatını kaybetmiş, birçok bakan istifa etmişti. Süreç ilerledikçe protestoların şiddeti artmış, siyasi liderlerin evleri ile kamu binaları hedef alınmıştı. Dönemin Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli, 9 Eylül'de görevinden ayrılmış, ardından binlerce mahkumun cezaevlerinden firar ettiği bildirilmişti. Ülkede 12 Eylül tarihinde ise eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, geçici başbakan olarak göreve başlamıştı.