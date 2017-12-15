Eski Rus bakan, yolsuzluktan 8 yıl hapse mahkum edildi

15 Aralık 2017

Rusya’nın eski Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyukayev, yolsuzluk iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunarak 8 yıl hapse mahkum edildi.

Rusya mahkemesi, Ulyukayev’in Rus petrol şirketi Başneft’in Rosneft’e satışı konusunda hükümet adına olumlu görüş beyan etmek için Rosneft şirketinden tehditle 2 milyon dolar aldığına hükmetti.

Mahkeme, Ulyukayev’i 8 yıl hapse mahkum ederek 130 milyon ruble para cezasına çarptırdı.

Hakkındaki tüm suçlamaları ilk duruşmadan itibaren reddeden Ulyukayev, geçen yılın kasım ayında gözaltına alınmıştı.

Ulyukaev, savunmasında Rosneft’in Üst Yöneticisi İgor Seçin'i suçlayarak, "Kendisi yalan beyanda bulunuyor. Ben ise doğruyu söylüyorum. Kimseden rüşvet almadım. Rüşvet iddiaları bana kurulan bir tuzaktır" demişti.

Kaynak: AA