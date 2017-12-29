Eski Suudi Kralı'nın oğulları serbest bırakıldı

29 Aralık 2017

Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan isimlerden, eski Kral Abdullah'ın oğulları Prens Meşal bin Abdullah ile Prens Feysal bin Abdullah'ın serbest bırakıldığı bildirildi.

Prenses Nevf bint Abdullah, dün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında Prens Meşal ve Prens Feysal'ın fotoğraflarını paylaşarak serbest bırakıldıklarını belirtti.

Prenslerin serbest bırakılmalarıyla ilgili resmi açıklama yapılmazken, "Sebak" isimli internet sitesinde prenslerle mali uzlaşmaya varıldıktan sonra serbest bırakıldıkları öne sürüldü.

159 kişi tutuklandı

Suudi Arabistan Başsavcısı Şeyh Suud el-Muceb, 5 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından ifadeye çağrılanların sayısının 320'ye ulaştığını, bunlardan bazılarının savcılığa sevk edildiğini, şu ana kadar tutuklananların sayısının ise 159 olduğunu belirtmişti.

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