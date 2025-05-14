Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica hayatını kaybetti

Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, halk arasında "Pepe" lakabıyla tanınan Mujica'nın başkent Montevideo'da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Mujica'nın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirten Orsi, "Yoldaşımız Pepe Mujica'nın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Başkan, militan, lider ve önder... Seni çok özleyeceğiz sevgili ihtiyar adam. Bize verdiğin her şey ve halkına duyduğun derin sevgi için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Kısa süre önce basına yaptığı açıklamada Mujica, sağlık durumunun kötüye gittiğini belirtmişti.

Mujica, 2021 yılında yaptığı açıklamada ise yemek borusunda (özofagus) kötü huylu bir tümör teşhis edildiğini duyurmuş ve aktif siyasetten çekildiğini dile getirmişti.

Son yıllarını Montevideo'nun kırsal kesimindeki mütevazı çiftliğinde geçiren Mujica, 2009 yılında devlet başkanlığı seçimini kazanarak 2010–2015 yılları arasında Uruguay devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.

Mujica, görev süresi boyunca mütevazı yaşam tarzı, alçakgönüllülüğü ve halkla iç içe olmasıyla dünya çapında tanındı ve saygı kazandı.